Sarau ‘O Verso é Livro’ realiza sua 5ª edição neste sábado no Centro de Cotia

Imagem: Divulgação

O Sarau ‘O Verso é Livro’ chega a sua 5ª edição neste sábado, dia 19 de julho, a partir das 16h, em Cotia. O evento, aberto para todas as idades, será realizado na Praça Joaquim Nunes, no centro da cidade.

Os convidados desta edição serão os artistas New Office e VS Marabá, poetas e articuladores culturais da cena da poesia. A atividade ainda contará com uma batalha de poesia do Slam Raiz.Idealizado pelo artista Kauê Poeta e organizado pelo Coletivo Raiz, o projeto, contemplado pela PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), acontece em formato itinerante, uma vez por mês.O microfone durante o evento é aberto ao público.