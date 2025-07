Novo trevo no KM 50 da Raposo Tavares é liberado para o tráfego

O novo dispositivo facilita o acesso à Estrada da Ponte Lavrada , Estrada dos Vargas, bairro Alto da Serra e chácaras do entorno em São Roque.

A ViaOeste finalizou e liberou para o tráfego o novo trevo no km 50 da rodovia Raposo Tavares, em São Roque. A melhoria integra as obras de duplicação da rodovia entre Vargem Grande Paulista e Sorocaba, e traz mais fluidez, conforto e segurança para quem circula pela região.

O novo dispositivo facilita o acesso à Estrada da Ponte Lavrada (sentido leste/capital), Estrada dos Vargas (sentido oeste/interior), bairro Alto da Serra e chácaras do entorno. Com essa mudança, foi possível eliminar o antigo cruzamento em nível — antes considerado um ponto de atenção —, contribuindo para a redução de conflitos no tráfego e ampliando a segurança viária.

As obras incluíram serviços de terraplenagem, construção das alças de acesso e retorno, execução do viaduto com estrutura pré-moldada, drenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical, iluminação e paisagismo. Também foram implantados dispositivos de segurança e passeio seguro para pedestres, garantindo mais proteção a todos que utilizam a rodovia.