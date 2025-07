Homem é preso por racismo e por ameaçar funcionários públicos com machado em São Roque

Em nota, a Prefeitura de São Roque afirmou que repudia qualquer ato de preconceito e reforçou que atitudes como essa não são toleradas

Prefeitura de Sâo Roque. Foto: Google Street Views

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (10), por ameaçar funcionários públicos com um machado e de cometer racismo contra um dos profissionais em São Roque. O caso ocorreu no bairro Planalto Verde, durante uma ação de nivelamento realizada por uma equipe do Departamento de Obras da Prefeitura.

Segundo a administração municipal, os profissionais foram abordados pelo homem, que tentou impedir a continuidade das obras. O suspeito chegou a subir nas máquinas e, com um machado em mãos, passou a ofender e intimidar os funcionários. Ainda segundo a prefeitura, ele também foi racista com um dos profissionais.A Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou resistência para dialogar com o homem. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde todos os envolvidos prestaram depoimento.Em nota, a Prefeitura de São Roque afirmou que repudia qualquer ato de preconceito e reforçou que atitudes como essa não são toleradas, sendo combatidas com severidade para garantir respeito e justiça para todos.