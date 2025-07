Cotia convoca mais 66 professores aprovados em concurso público e finaliza atribuição

Atribuição foi referente ao cargo de Professor de Educação Básica I (PEB I); prefeitura estreou nova ferramenta digital para essa etapa

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia realizou, nesta semana, a etapa final de atribuição de classes para os professores aprovados no Concurso Público nº 02/2024, referente ao cargo de Professor de Educação Básica I (PEB I).

Nesta fase, foram convocados os classificados 510 ao 576, encerrando o ciclo de chamadas deste concurso.O Professor de Educação Básica I (PEB I) leciona para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano.NOVO SISTEMA DIGITALDurante a atribuição dos novos colaboradores, a Prefeitura de Cotia estreou oficialmente um sistema digital de gestão, desenvolvido internamente, que visa modernizar e aumentar a eficiência de cada etapa do processo.O sistema, de acordo com a administração municipal, agiliza os procedimentos, otimiza o tempo dos profissionais envolvidos e garante mais transparência, autonomia e justiça na escolha de classes por parte dos professores., disse a prefeitura.