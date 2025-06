MC Hariel, Rodriguinho e mais: Arraiá Prime começa nesta quarta-feira (18) em Cotia

Poupa Shopping recebe quatro dias de evento com atrações que vão do funk ao pagode

MC Hariel é uma das atrações desta quarta. Foto: Reprodução

O Arraiá Prime começa nesta quarta-feira (18) em Cotia. O evento, que vai até domingo (22), acontece no estacionamento do Poupa Shopping. As atrações vão do funk ao pagode e promete agitar o público presente.



O Poupa Shopping está localizado na Av. N. Sra. de Fátima, 833, na Vila Monte Serrat.



Informações sobre ingressos AQUI

Nesta quarta, o Arraiá Prime recebe MC Hariel, Rodriguinho e o Grupo Sente a Vibe. Na sexta-feira (20), se apresentam MC Ryan SP, Doce Encontro e o Pagode do Mingau.No sábado (21), é a vez de MC IG, Gica, Samprazer e MC Joãozinho VT subirem ao palco. Já no domingo (22), MC Luucky, Samba Dacomu, MC GP e Jeito Moleque encerram o evento.