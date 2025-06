Em Cotia, nova lei garante vagas para irmãos na mesma escola municipal

Lei foi sancionada pelo prefeito Welington Formiga

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), sancionou a Lei nº 2.381/25, que garante a reserva de vaga a irmãos na mesma escola da rede municipal. A nova norma, de autoria do vereador Luisão Tinoco (Mobiliza), foi publicada no Sistema de Leis Municipais nesta quarta-feira (18).

Segundo a lei, fica assegurada a reserva de vaga a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo escolar no estabelecimento de ensino mais próximo de sua residência.Caso a unidade escolar mais próxima da residência não disponha de turmas no mesmo nível educacional pretendido para os irmãos, a medida assegura a preferência de matrícula em unidades escolares com a menor distância possível entre elas.A lei também se aplica às crianças e aos adolescentes que tenham os mesmos representantes legais, em razão de guarda, tutela ou processo de adoção em andamento.