Dia dos Namorados: dicas de restaurantes em Cotia para um jantar romântico

O Dia dos Namorados é uma data especial em que muitos casais aproveitam para celebrar o amor e a cumplicidade. Um jantar romântico é uma ótima maneira de comemorar essa data tão significativa, proporcionando um momento íntimo e especial.



Felix Bistrot

Com um clima intimista, música ambiente e a elegância da gastronomia francesa, o restaurante Felix Bristol, localizado na Granja Viana, oferece três menus especiais para o Dia dos Namorados.

O restaurante está localizado R. José Félix de Oliveira, 555. Veja no post abaixo:

Localizado na estrada de Caucaia do Alto (Av. Ivo Mário Isaac Pires, 2250), o restaurante La Bastos oferece um jantar romântico, à luz de velas, rodeado de boa comida, bons vinhos e um jardim encantador. No menu, três opções de massas artesanais, quatro tipos de molhos, um risoto e mais dois acompanhamentos. Veja:

A Quinta do Bacalhau

Já para quem curte culinária portuguesa, A Quinta do Bacalhau, localizado na Estrada de Caucaia (Av. Ivo Mário Isaac Pires, 1597) com certeza é uma ótima opção. Confira as opções de entradas, pratos principais e sobremesa: