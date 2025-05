VÍDEO: Idosa em tratamento de hemodiálise ganha festa de aniversário em local inusitado

Moradora de Caucaia do Alto, Maria Menina comemorou seus 73 anos de maneira especial: “há três anos que eu não comemorava aniversário”

Maria Menina comemorou seus 73 anos de maneira diferente. Foto: Reprodução





Por Daniel Harzer





O aniversário de 73 anos de Maria Menina Vieira Machado ficará registrado em sua memória de uma forma muito especial. A festa surpresa ocorreu na sexta-feira da semana passada, dia 16/05.Moradora de Caucaia do Alto, Maria faz tratamento de hemodiálise em Itapecerica da Serra e utiliza o serviço de transporte de pacientes fornecido pela Prefeitura de Cotia.Em vídeo registrado (veja ao final da reportagem), a van que leva Maria e outros pacientes para o tratamento, estaciona em frente à sua casa com o som de ‘parabéns para você’. A van está toda decorada, com balões coloridos e bolo com velinhas.Já dentro do veículo, Maria assopra a velinha e é aplaudida pelos demais.Entre idas e vindas do tratamento, Maria comentou com o motorista Etevilton Cruz Silva, o Vitinho, como é conhecido, que depois que ficou viúva nunca mais tinha comemorado seu aniversário.Ao, Vitinho disse que ficou comovido com a história.Para a idosa, a festa surpresa ficará marcada para sempre., disse Maria ao. ", completou.