Polícia encontra laboratório de droga sintética durante operação em cidades da região

Equipes deram cumprimento em 16 mandados de busca e apreensão em cidades do interior e da região metropolitana; irmãos foram presos em flagrante

Foto: SSP

A Polícia Civil deflagrou, na quarta-feira (21), uma operação contra uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas que atua em cidades do interior e da região metropolitana de São Paulo.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Seccional de Carapicuíba após a extração de dados do celular de um homem preso por tráfico de drogas. Trocas de mensagens em um aplicativo indicavam como funcionava a dinâmica do tráfico, que vinha desde o preparo da droga, abastecimento, contabilidade e a rotina de venda.Com as provas, as equipes conseguiram, junto à Justiça, 16 mandados de busca e apreensão contra 12 investigados. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Santana de Parnaíba, Cajamar, Ilha Comprida, Osasco, Campinas e Araçariguama — onde foi localizado o laboratório de drogas sintéticas.No local, foram apreendidos 49 comprimidos de ecstasy, 234 quilos de insumos para a produção de entorpecentes, diversos cigarros eletrônicos, quatro pistolas, uma espingarda, além de cinco veículos. Dois irmãos, de 34 e 44 anos, foram presos em flagrante.Armas, munições, dinheiro, notebooks, celulares e cadernos com anotações sobre o tráfico também foram apreendidos no decorrer da operação. Como resultado, sete homens e uma mulher foram indiciados por associação ao tráfico.Já os dois irmãos encontrados no núcleo de preparação de drogas da quadrilha em Araçariguama, que até então não estavam entre os investigados, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba e permaneceram presos. O caso foi registrado como tráfico de drogas, localização e apreensão de objeto, porte ilegal de arma, associação para o tráfico e cumprimento de mandado de busca e apreensão.