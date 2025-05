Feirão do Emprego em Cotia vai disponibilizar mais de 300 vagas em diversas áreas

Serão duas edições realizadas, uma em Cotia e outra em Caucaia do Alto, ainda neste mês; saiba como participar

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, realizará duas edições do Feirão do Emprego ainda neste mês. Serão mais de 300 vagas disponibilizadas em diversas áreas.



Feirão do Emprego de Cotia



Dia 24 de maio de 2025 – sábado

Das 8h às 14h

Local: Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira

Endereço: Rua Prof.ª Isaura Bayerlein, 67, Vila Monte Serrat (próximo ao Terminal Metropolitano)

Levar documento oficial

Levar três vias do currículo (haverá possibilidade de cópia gratuita do original no local)

Cada candidato poderá ser atendido por até três empresas



Dia 31 de maio de 2025 – sábado

Das 8h às 14h

Local: Escola Municipal Maisa Aparecida Ribeiro

Endereço: Rua Escolástica Godinho Vaz, 39, Centro de Caucaia (ao lado do Terminal de Caucaia do Alto)

Levar documento oficial

Levar três vias do currículo (haverá possibilidade de cópia gratuita do original no local)

Cada candidato poderá ser atendido por até três empresas

Durante as edições, a Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia informou que as empresas participantes estarão com suas equipes fazendo o cadastro e seleção de candidatos. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao feirão com documento oficial e com currículo.Os feirões estão marcados para os dias 24 de maio, na EM Francisco Nunes, na Vila Monte Serrat, e para o dia 31 de maio, na EM Maisa Aparecida Ribeiro, em Caucaia do Alto [veja endereço e horários abaixo].Entre as empresas participantes estão da área de comércio, serviços, indústria e outras, e entre as vagas disponíveis estão: auxiliar de produção, técnico de instalação, auxiliar de embalagem, auxiliar de logística, serralheiro, operador de caixa, repositor, assistente comercial, eletromecânico, pintor industrial, assistente administrativo, atendente de loja, operador de caixa, entre outras.A Secretaria de Trabalho e Renda acrescentou que parte das empresas estarão presentes nas duas edições do feirão. A orientação é para que os candidatos levem três vias do currículo, caso precise fazer cópias, haverá a possibilidade de fazer as cópias do original no local dos feirões de forma gratuita. Cada candidato poderá ser atendido por até três empresas.