Da boemia para o esporte: empreendedor cotiano encontra na saúde seu novo modelo de negócio

Longe do álcool e de tudo que a vida boêmia traz, Peterson mudou de vida, de hábitos e de negócios; confira a reportagem

Peterson Vinícius, 32. Foto: Arquivo Pessoal

Coluna Esportes & Cia: Ele frequentava bares e adegas nas noites cotianas – e por aí à fora também. E começou a empreender nesse ramo de festas e baladas. Já teve até uma tabacaria. Mas essa rotina veio a mudar quando percebeu que sua saúde estava comprometida.





Hoje em dia busco investir no esporte e em uma boa alimentação, mostrando que pode se viver bem, de maneira equilibrada. Voltei para a musculação e para o muay thai e, de quebra, conheci as corridas de rua. Decidi voltar a empreender, mas agora, em um novo ramo

Pet inaugurou uma loja online de suplementos e roupas, a Pet Conceitos (@ Pet inaugurou uma loja online de suplementos e roupas, a Pet Conceitos (@ pet.conceitofitness ), que trabalha com moda fitness e esportiva. Além do campo virtual, ele instalou oito pontos de vendas móveis - uma espécie de lojinha dentro das academias. Sua meta é transformar o negócio em uma distribuidora dos produtos que trabalha.





























Hoje, aos 32 anos, Peterson Vinícius, ou simplesmente Pet (@pet_oficiall), está focado em novo horizonte. Longe do álcool e de tudo que a vida boêmia traz, o jovem empreendedor mudou de vida, de hábitos e de negócios.À coluna, Pet conta que seu despertar ocorreu como uma espécie de, ao observar que, em sua volta, as coisas não estavam caminhando mais., narra.E, ao tomar a decisão de largar aquele estilo de vida que não condizia mais com a sua personalidade, Pet, de forma audaciosa, começou a investir em novo ramo que tinha mais a ver com a nova fase de sua vida. E o investimento foi tanto do lado de fora - com o novo modelo de negócio - quanto do lado de dentro, com sua saúde e bem-estar em dia. Uma mudança, digamos, integrativa.