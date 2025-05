Central Park dará ingressos para show da Turma do Pagode em Cotia; saiba como participar

Evento ocorre neste domingo (18) no Thermas da Mata

Foto: Reprodução / Instagram

O Shopping Central Park dará ingressos para o “Esquenta Thermas”, evento promovido pelo Thermas da Mata, parque aquático de Cotia. As entradas serão válidas para a atração que ocorre neste domingo (18/5). Interessados podem concorrer até esta sexta (16).

O “Esquenta Thermas” terá, como atrações, a Turma do Pagode, Grupo Versão e o DJ Danilo Martinez. Para concorrer aos ingressos para a festa, basta fazer uma foto no painel instagramável que está instalado no Shopping Central Park.Em seguida, a imagem deve ser postada no Instagram, com a marcação do @shoppingcentralparkcotia. O perfil do interessado precisa estar aberto na rede social.As 5 fotos mais criativas vão ganhar pares de ingressos. As postagens válidas devem ser feitas até as 15h desta sexta-feira (16). O resultado sai no mesmo dia e será divulgado no perfil do Shopping Central Park no Instagram.