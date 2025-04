Você sabe onde estão seus dados? Especialista dá dicas para não cair em golpes virtuais

Em uma rotina cada vez mais digital, onde até o cafezinho da tarde pode ser pedido por aplicativo, é comum esquecermos que cada clique, curtida e cadastro, deixa rastros digitais que dizem muito sobre nós.

Na realidade, os seus dados, muitas vezes, não ficam apenas com o serviço ou empresa que você compartilhou, eles podem ser enviados para fornecedores, empresas do mesmo grupo econômico ou até mesmo serem compartilhados com o governo para uma finalidade específica.