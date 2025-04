Polícia apreende quase 10 mil anabolizantes falsificados em fábrica clandestina em Cotia

Casal foi preso; investigação identificou uma organização criminosa especializada na fabricação, adulteração e distribuição de anabolizantes em escala nacional

Um homem e uma mulher, de 29 e 43 anos, foram presos na segunda-feira (7) por envolvimento em um esquema de falsificação de anabolizantes, em Cotia.

A Polícia Civil desarticulou o esquema e apreendeu 9,8 mil produtos armazenados pelo casal.A investigação identificou uma organização criminosa especializada na fabricação, adulteração e distribuição de esteroides anabolizantes em escala nacional. O casal preso é suspeito de integrar o grupo.Os agentes localizaram o laboratório clandestino e o veículo utilizado pelo homem para realizar as entregas dos produtos até a distribuidora.O suspeito foi abordado após sair com o carro carregado. Durante vistoria no veículo, diversas caixas contendo anabolizantes foram encontradas.Na sequência, os policiais foram ao imóvel em Cotia, onde o restante dos esteroides foi apreendido, e a mulher detida.No local, foram encontrados 6,1 mil frascos já envasados, 20 galões com matéria-prima, duas impressoras, uma máquina etiquetadora, uma envasadora e diversas embalagens vazias.Outros dois endereços ligados ao esquema também foram vistoriados, onde mais produtos foram apreendidos.O casal não possui formação farmacêutica, e os produtos não tinham autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para serem produzidos ou comercializados.Os suspeitos foram encaminhados à delegacia.O caso foi registrado como falsificação de produtos para fins medicinais, na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba.