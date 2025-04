Cotia recebe oficina sobre idiomas indígenas e suas influências na Língua Portuguesa

A oficina é destinada, prioritariamente, para profissionais de educação, dos ensinos infantil, fundamental, médio e superior, além de integrantes de Ongs e o público em geral interessado no assunto.A oficina está entre os projetos premiados por edital de fomento a cultura lançado pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Os participantes receberão certificado de participação na capacitação.Oficina Criativa de Idiomas Indígenas e suas Influências no Português Falado no BrasilOficineiro: professor Almir da SilveiraDia 11 de abril de 2025Horário: 18hLocal: Biblioteca Batista Cepelos – Av. prof. Manoel José Pedroso, 1147 – Pq. BahiaNão precisa se inscreverGratuito