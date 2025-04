Fatec: saiba como solicitar a isenção da taxa de inscrição do vestibular

Prazo para pedir o benefício vai até 22 de abril; confira os requisitos

Unidade da Fatec em Cotia. Foto: Reprodução

Interessados em estudar em uma Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo, no segundo semestre de 2025, podem solicitar isenção total e redução de 50% no valor da taxa de inscrição do vestibular.

O pedido deve ser feito exclusivamente pelo siteaté o dia 22 de abril. A prova do processo seletivo será aplicada em 29 de junho, às 13 horas.É possível solicitar os dois benefícios, desde que sejam preenchidos ambos os formulários disponíveis na internet e os candidatos atendam aos requisitos determinados para cada finalidade. Serão concedidas até 6 mil isenções.Para redução, não há limite de vagas. A oferta tem como objetivo ampliar a oportunidade de ingresso à formação superior tecnológica gratuita do Centro Paula Souza (CPS).Para solicitar os benefícios, o candidato deve preencher o formulário online no site, selecionar a opção desejada (isenção ou redução) e enviar a documentação exigida até as 23h59 de 22 de abril.Os documentos devem comprovar escolaridade e renda, conforme orientações disponíveis na Portaria.Os arquivos devem ter no máximo 1MB, nos formatos pdf, png, jpg ou jpeg. O preenchimento correto e o envio da documentação são de responsabilidade do candidato.É necessário ter concluído o Ensino Médio em 2024 ou estar em curso equivalente, como a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja), no Brasil.Também é preciso ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos por pessoa.O candidato deve estar regularmente matriculado no Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular ou curso superior (graduação ou pós). A renda mensal deve ser inferior a dois salários mínimos ou o interessado deve estar desempregado.As Fatecs oferecem computador e acesso à internet a quem precisar fazer a solicitação. É necessário verificar os horários diretamente com a unidade.O resultado das solicitações será divulgado no dia 7 de maio, exclusivamente pela internet. Quem tiver o pedido indeferido poderá entrar com recurso nos dias 8 e 9 de maio. A resposta será publicada em 19 de maio.A aprovação da isenção confirma automaticamente a inscrição no Vestibular. No caso da redução, é necessário efetuar o pagamento do valor com desconto para validar a inscrição. O benefício é válido apenas para uma inscrição no processo seletivo do 2º semestre de 2025.A inscrição para o Vestibular das Fatecs deve ser feita exclusivamente pela internet, até as 15 horas do dia 6 de junho. O interessado deve preencher a ficha, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 50, conforme orientações disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular.No momento da inscrição, é possível escolher um curso em primeira opção. Caso haja interesse, o candidato pode optar por outro, em qualquer Fatec e período. O interessado pode realizar mais de uma inscrição, desde que pague a taxa correspondente para cada uma.