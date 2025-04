Creche em Cotia suspende aulas após aumento de casos do vírus ‘mão-pé-boca’

Febre alta nos dias que antecedem o surgimento das lesões;

Aparecimento, na boca, amígdalas e faringe, de manchas vermelhas com vesículas no centro que podem evoluir para ulcerações muito dolorosas;

Erupção de pequenas bolhas que, em geral, surgem nas palmas das mãos e plantas dos pés, mas podem ocorrer também nas nádegas e na região genital;

Mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia;

Por causa das lesões na boca e dor de garganta, podem surgir dificuldades para engolir e muita salivação.

Ainda não há informações sobre quantas crianças da creche foram diagnosticadas com a doença.O vírus da síndrome pode ser transmitido por contato com secreções das vias respiratórias ao tossir, espirrar e falar; secreções das feridas das mãos ou dos pés; e pelo contato com fezes dos pacientes infectados.Os sintomas costumam ter duração de sete a dez dias. Os principais são:Não há vacina para proteger contra o vírus que causa a síndrome "mão-pé-boca". Por isso, é recomendado adotar medidas adequadas de higiene pessoal e do ambiente, além do isolamento social dos doentes.As lesões orais podem dificultar a deglutição. Por isso, é preciso cuidar da hidratação das crianças.Para prevenir o adoecimento e interromper as cadeias de transmissão em ambientes escolares, as medidas abaixo devem ser adotadas:Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de trocar fraldas e usar o banheiro;Promover a limpeza e desinfecção (com álcool a 70% ou mistura de água e água sanitária) de superfícies frequentemente tocadas e itens sujos, incluindo brinquedos;Evitar contato próximo, como beijar, abraçar ou compartilhar utensílios, copos e alimentos.