“Homem-bomba” é preso com explosivos dentro do carro em Piedade (SP); VEJA VÍDEO

Homem disse aos policiais que veículo explodiria se fosse desligado; ele já tinha passagens por carregamento e detonação de explosivos

Imagem: SSP

A Polícia Militar (PM) conseguiu desarmar um homem que estava com explosivos dentro de um automóvel em uma rodovia de Piedade, no interior de São Paulo, na madrugada dessa quarta-feira (26).





Veja o momento da abordagem abaixo:





Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da PM foram acionadas pela 3ª Cia do 40º BPM/I após um homem parar em frente da base da Polícia Rodoviária e mostrar os explosivos. O homem afirmou que foi vítima de uma armadilha. As informações são da CNN Brasil.Os policiais pediram para que ele saísse do veículo, mas o homem negou e disse que se o veículo parasse ou desligasse, haveria o acionamento do dispositivo explosivo.Após a apreensão do material, o Gate fez a detonação segura em um trecho da rodovia que foi interditada. Ninguém ficou ferido.A polícia informou que o homem já tinha passagens policiais por carregamento e detonação de explosivos.Foram encontrados dois cartuchos de emulsão explosiva, um cordel detonante com aproximadamente sete metros e duas sacolas contendo mistura explosiva. O material foi removido para perícia no GATE, e um boletim de ocorrência foi registrado no Distrito Policial de Votorantim/SP.O suspeito foi encaminhado ao hospital e, posteriormente, à delegacia.