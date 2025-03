Carnaval: quatro pessoas morreram afogadas em praias do litoral paulista

O balanço das ocorrências entre sexta (28) e terça (4) foi divulgado nesta quarta-feira (5)

Foto: Governo de SP

Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) registrou quatro mortes por afogamento nas praias do litoral paulista.

Guarujá:

Santos:

São Vicente:

Bertioga:

Praia Grande:

Mongaguá:

Caraguatatuba:

São Sebastião:

Ilhabela:

Ubatuba:

Itanhaém:

Peruíbe:

Ilha Comprida:

O balanço das ocorrências entre sexta (28) e terça (4) foi divulgado nesta quarta-feira (5).Segundo o GBMar, as mortes por afogamento no período foram registradas em praias do Litoral Sul. Os casos aconteceram em Itanhaém, Guarujá, Bertioga e Santos.Segundo o balanço do GBMar, além das mortes durante o feriado, também houve um alto índice de afogamentos e resgates. Ao todo, foram 76 registros de ocorrências durante o período.A cidade com maior número de ocorrências foi Guarujá, com 32 registros e 51 pessoas salva. Uma pessoa morreu afogada na cidade. Veja as ocorrências por cidade:Ocorrências de afogamento: 32Vítimas salvas: 51Mortes: 1Ocorrências de afogamento: 2Vítimas salvas: 1Mortes: 1Sem ocorrênciasOcorrências de afogamento: 8Vítimas salvas: 11Mortes: 1Ocorrências de afogamento: 4Vítimas salvas: 6Ocorrências de afogamento: 3Vítimas salvas: 4Sem ocorrênciasOcorrências de afogamento: 13Vítimas salvas: 24Ocorrências de afogamento: 2Vítimas salvas: 2Ocorrências de afogamento: 9Vítimas salvas: 12Ocorrências de afogamento: 2Vítimas salvas: 1Mortes: 1Ocorrências de afogamento: 1Vítimas salvas: 2Sem ocorrências.