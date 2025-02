Bandidos em moto roubada batem em viatura da GCM e um acaba baleado na virilha em Cotia

Criminoso foi atingido por um tiro ao tentar sacar uma arma de brinquedo da cintura; caso ocorreu na Chácara Recanto Verde nessa segunda-feira (24)

Moto foi recuperada pela GCM. Foto: Reprodução

Dois criminosos foram hospitalizados na tarde dessa segunda-feira (24) após colidirem de frente contra uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia. O caso ocorreu na Rua Ilha Bela, na Chácara Recanto Verde. Um deles foi baleado.





O QUE ACONTECEU



Segundo informações da GCM, os dois indivíduos estavam em uma motocicleta roubada, sem capacete e realizando manobras perigosas na via. Em alta velocidade, eles estavam ultrapassando diversos veículos, mas perderam o controle da motocicleta, avançaram na contramão e acabaram colidindo contra a viatura.



Ainda de acordo com os guardas, o condutor da moto, após o impacto da batida, ficou inconsciente e foi detido. O que estava na garupa tentou fugir e, ao ver que estava sendo seguido por um agente, tentou sacar uma arma de fogo.



Ao perceber que o criminoso estava armado, o agente atirou e o acertou na região da virilha. Ele foi detido logo em seguida. A arma do bandido era de brinquedo.



A dupla foi socorrida ao Hospital Regional de Cotia e estão sob escolta policial. A moto em que eles estavam foi roubada no último dia 19 no km 45 da Raposo Tavares, no sentido São Roque.



O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.