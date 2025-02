VÍDEO: Viatura da GCM bate em poste durante perseguição na estrada de Caucaia do Alto

Ocorrência foi registrada na tarde desta terça (18) durante perseguição a um veículo roubado; um criminoso foi detido

Imagens compartilhadas nas redes sociais

Uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia bateu em um poste durante perseguição na Estrada de Caucaia do Alto.





Um vídeo obtido pelo Cotia e Cia, por meio das redes sociais, mostra o momento exato da colisão (veja abaixo):









Segundo apurou o, policiais militares e agentes da GCM estavam perseguindo um veículo roubado na Estrada de Caucaia do Alto, na tarde desta terça-feira (18).Durante a fuga, o condutor do carro roubado colidiu com uma viatura da GCM e, em seguida, atingiu outra viatura, que perdeu o controle e bateu em um poste. Nenhum agente ficou ferido.A perseguição prosseguiu até a altura do km 8 da Estrada de Caucaia, onde o veículo colidiu novamente.Segundo a GCM, um dos suspeitos foi detido, enquanto outros dois fugiram para uma área de mata.As forças de segurança seguem com as buscas para localizar os indivíduos.