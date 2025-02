Mulheres que fingiam ser agentes de saúde para aplicar golpes são presas em Carapicuíba

Elas usavam informações para acessar as contas bancárias das vítimas e realizar transferências e empréstimos

Quatro mulheres, entre 24 e 32 anos, foram presas por estelionato e associação criminosa no centro de Carapicuíba, na semana passada. As suspeitas fingiam ser agentes de saúde e conseguiam dados pessoais das vítimas, mas usavam das informações para acessar as contas bancárias e realizar transferências e empréstimos.

A Polícia Civil descobriu a atuação criminosa e passou a investigar, até que a quadrilha tentou dar o golpe em uma idosa, de 73 anos. Na ocasião, as mulheres conseguiram as informações pessoais e tiraram uma foto da vítima, alegando que seria para a atualização cadastral no Sistema Único de Saúde (SUS). Posteriormente, elas fugiram em um carro.As equipes iniciaram o acompanhamento e abordaram o veículo na avenida Rui Barbosa. Durante a vistoria, foram encontrados nove celulares, além de fichas cadastrais de diversas pessoas.As quatro suspeitas e um homem, de 31 anos, que também estava no automóvel e é suspeito de envolvimento no crime, foram encaminhados ao 1° Distrito Policial de Carapicuíba, onde permaneceram presos por estelionato e associação criminosa.