Funcionário de concessionária é prensado por ônibus durante ocorrência na Castello Branco

O caso ocorreu nesta terça-feira (18) no km 17,5 da Rodovia, em Osasco

Foto: Artesp

Um funcionário da concessionária CCR ViaOeste foi prensado por um ônibus durante atendimento de uma ocorrência na manhã desta terça-feira (18).





Neste momento, o ônibus cedeu e acabou prensando o colaborador, que foi socorrido para um hospital da região.



Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso ocorreu no km 17,5 da Rodovia Castello Branco, em Osasco.O ônibus transportava 22 passageiros, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).A Agência informou que o condutor do ônibus notou uma pane mecânica e parou sobre faixa de rolamento.Segundo a Artesp, durante o processo de remoção do veículo feito pela concessionaria, o funcionário estava debaixo do ônibus para seguir com a remoção.