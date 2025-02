Motorista perde o controle da direção e carreta fica em “L” na Raposo Tavares em Cotia

Ocorrência foi registrada na tarde de hoje no km 37 da rodovia

Foto: Artesp

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção ao tentar subir um trecho da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na tarde desta segunda-feira (17).

O veículo ficou em ‘L’ e chegou a complicar o trânsito no momento do incidente.A ocorrência foi registrada por volta das 14h no km 37 da rodovia, no sentido interior.Segundo a concessionária que administra o trecho, após ter perdido o controle da direção, a carreta voltou de ré e chocou-se contra o talude lateral.Não há informações sobre feridos.A carreta transportava 32 toneladas de sal.Por volta das 15h20, a carreta foi removida da pista, informou a concessionária.