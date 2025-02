Concurso público: Cotia divulga lista de convocados para 6 cargos na área da Educação

Lista divulgada são para os cargos de: Auxiliar de Classe, Agente Escolar, Professor (PEB I e II), Secretário de Escola e Supervisor de Ensino

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia divulgou, nesta segunda-feira (17), a lista de convocação dos candidatos aprovados em concurso público para ocuparem os cargos na área da Educação do município.

Ao todo, são seis cargos diferentes: Auxiliar de Classe, Agente Escolar, Professor Educação Básica I, Professor Educação Básica II, Secretário de Escola e Supervisor de Ensino.O concurso público do qual se refere o edital foi realizado em 2024.Os aprovados deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, situado à rua Jorge Caixe, 306A, 3° andar, no Jardim Nomura, para retirarem a relação de documentos exigidos para a posse, que deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar da publicação.