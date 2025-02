De bairro de Cotia a município: Itapevi completa 66 anos com bolo gigante e programação especial

Conheça a história da cidade e como foi seu processo de emancipação; confira a programação cultural e esportiva de aniversário divulgada pela prefeitura

Itapevi completa 66 anos nesta terça (18). Foto: Reprodução

Por Daniel Harzer





Itapevi completa 66 anos nesta terça-feira (18). As festividades terão início com a missa de Ação de Graças, 7h, na Igreja Matriz São Judas Tadeu.

Ao meio-dia, na praça 18 de Fevereiro, um bolo de 66 metros será servido à população como parte das comemorações.O aniversário da cidade contará ainda com uma programação que será realizada durante o mês de março até abril.Eventos tradicionais da cidade, como a 7ª Corrida Oficial de Itapevi, o Show Força e Ação, Burning Fest e o 8º Encontro de Carros Antigos estarão na agendaOriginária da língua Tupi Guarani, a palavra Itapevi significa pedra chata e lisa, uma referência à geografia local.Inicialmente um bairro de Cotia, com a chegada dos primeiros moradores da família Abreu por volta de 1850, a região começou a se desenvolver.A inauguração da estação de trem de Cotia por Dom Pedro II em 1875 foi um marco na história da cidade, que até então possuía apenas um rancho coberto de sapê.No século XX, em torno de 1910, outras famílias conhecidas, como Roncagli, Michelotti, Chiamilera, Belli, Chaluppe, Correia e Nunes, se estabeleceram na região, incluindo Joaquim Nunes Filho, conhecido como Nho Quim, que se tornou um defensor da emancipação de Itapevi. Seus esforços resultaram na elevação do bairro a distrito de Cotia em 1920.A dificuldade de criação de uma identidade própria para Itapevi estava ligada ao fato da estação de trem ainda manter o nome de Cotia.Em 1940, Carlos de Castro adquiriu uma grande área de terra e fundou os bairros Parque Suburbano e Jardim Bela Vista, impulsionando o desenvolvimento local.Com seu lobby, em 1945 conseguiu mudar o nome da estação de Cotia para Itapevi, gerando alegria entre os moradores e reforçando o desejo de independência.Em 1958, um plebiscito foi realizado e a maioria esmagadora optou pela emancipação de Itapevi, culminando na criação do município em 18 de fevereiro de 1959, com Rubens Caramez como primeiro prefeito.O processo de emancipação foi um marco na história da cidade e marcou o início de uma nova fase de autonomia e crescimento.Parque da Cidade – Área verde extensa, o parque oferece trilhas para caminhada, espaços para piquenique, playground e área para prática de esportes.Praça 18 de Fevereiro – É o coração da cidade. Possuí bancos, jardins e uma fonte. Frequentemente são realizados eventos culturais e feiras.Centro Cultural de Itapevi – Espaço para promoção de eventos artísticos e culturais. Inclui exposições de artes, apresentações teatrais e diversas oficinas culturais.Trilha do Morro do Saboó – A trilha oferece uma caminhada desafiadora, com vistas panorâmicas da região.08/03, sábado – Show Força e Ação.09/03, domingo – Bicicletaço da Mulher, 8º Encontro de Carros Antigos e 1ª Etapa do Circuito Paulista de Skate,.14, 15 e 16/03 – Burning Fest – Batalha dos Assadores.15/03, sábado – 6ª Cãominhada e 1ª Feira Socioambiental.16/03, domingo – 7ª Corrida Oficial de Itapevi.22/03, sábado – 2ª Virada Cultural e Esportiva.12/04, sábado – Marcha Para Jesus.13/04, domingo – Show de Aniversário.