Cotia terá semana de calor intenso e temporais; veja a previsão

Foto: Brett Sayles / Pexels

O Estado de São Paulo enfrenta dias de calor intenso, com temperaturas que podem chegar a 36°C em algumas regiões.

A Defesa Civil alerta para os riscos associados às altas temperaturas e reforça recomendações para minimizar impactos à saúde da população.Uma massa de ar quente predomina sobre São Paulo, resultando em tardes com muito calor em várias regiões.Na capital, os dias mais quentes devem ser terça (11), quarta (12) e quinta-feira (13), com máximas previstas de 35°C.Em Cotia, a temperatura mais alta deve ser registrada na quarta e quinta, com máxima de 30ºC. Além do calor intenso, há previsão de pancadas de chuva e temporais na cidade.Por isso, a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados com a hidratação, evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia e procurar locais ventilados.Em caso de tempestades, a recomendação é buscar abrigo em locais seguros, evitar áreas abertas, por causa de quedas de raios e árvores e jamais atravessar ruas alagadas ou com enxurradas.Terça (11) - Máxima 29ºC / Mínima 19ºCQuarta (12) - Máxima 30ºC / Mínima 20ºCQuinta (13) - Máxima 30ºC / Mínima 21ºCSexta (14) - Máxima 29ºC / Mínima 21ºC