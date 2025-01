Veículo capota na Raposo Tavares em Cotia nesta segunda-feira (13)

Acidente ocorreu por volta das 16h20 no km 33

Imagem: Aconteceu em Cotia e Região

Um veículo capotou na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na tarde desta segunda-feira (13).

O acidente ocorreu por volta das 16h20 no km 33, no sentido interior.Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve interdição de duas faixas, com registro de cerca de dois quilômetros, durante a interdição.O DER informou também que um guincho leve da Unidade Básica de Atendimento (UBA) foi enviado ao local para prestar assistência.A ocorrência, segundo o departamento, já foi encerrada.