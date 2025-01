‘Abacaxizinho’: polícia apreende nova droga vendida pelo PCC em Cotia e região

Mulher conhecida como ‘Tia Carol’ foi presa durante a operação

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu, nessa segunda-feira (13), uma nova droga sintética que é vendida em Cotia e em cidades da região. Conhecida como ‘abacaxizinho’, o entorpecente simula o formato e a cor da fruta.

A apreensão foi feita em Barueri, dentro de uma ‘casa bomba’.afirmou o delegado Estevão Castro, titular da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), ao portal Metrópoles.Ainda segundo o jornal, Carolina Shirley da Silva, de 26 anos, conhecida como “Tia Carol”, foi presa durante a operação. De acordo com as investigações, ela é integrante do PCC e atua em Cotia e Carapicuíba.A suspeita foi encontrada dirigindo um carro com diversas porções de drogas, entre elas o “abacaxizinho”. De acordo com a polícia, ela confirmou informalmente que realizava o abastecimento de uma biqueira.O caso está sendo investigado pela Dise de Carapicuíba.