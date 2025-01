Filhotes de gato são resgatados após 5 dias presos dentro de parede

Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros no município de Embu das Artes

Foto: Reprodução / SSP

O Corpo de Bombeiros resgatou três filhotes de gatos que ficaram presos dentro da parede de uma casa no município de Embu das Artes. Os animais estavam há 5 dias sem comer e beber no imóvel.

Os bombeiros foram acionados pela moradora na manhã de 16 de janeiro. No imóvel era possível ouvir miados que vinham de um vão atrás da parede. Foi necessária muita calma para descobrir o local exato de onde os gatos estavam., disse o cabo Juliano Ferreira, do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Taboão da Serra.O bombeiro fez um furo na parede e conseguiu retirar com segurança os três filhotes.conta., diz o cabo, que já havia feito resgates semelhantes com gatos e cachorros. A missão também contou com a participação do sargento Fernando Prado, do cabo Maurício Nascimento e de um bombeiro civil do município, Evangelista Nascimento.Os três filhotes foram alimentados e cuidados no local. A princípio, eles ficarão sob responsabilidade da família.