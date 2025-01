Justiça decreta prisão de médico após morte de moradora de Vargem Grande durante hidrolipo

Paloma Lopes teve parada cardiorrespiratória durante procedimento em clínica na Zona Leste de SP

Paloma Alvez faleceu durante o procedimento em novembro do ano passado. Foto: Arquivo pessoal

responsável pela hidrolipo que resultou na morte da paciente Paloma Lopes Alves, de 31 anos. A Justiça decretou a prisão preventiva do médico Josias Caetano dos Santos,



RELEMBRE O CASO



Moradora de Vargem Grande Paulista, Paloma Lopes Alves passava por uma hidrolipo – ação que remove gordura localizada –, quando entrou em parada cardiorrespiratória irreversível.



O Samu foi acionado e ela foi socorrida ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde chegou morta. Na unidade hospitalar, foi apontado como causa provável da morte uma embolia pulmonar.



O marido de Paloma, Everton Silveira, disse que a esposa não conhecia o médico que faria a hidrolipo. O contato entre a mulher e a clínica foi realizado através das redes sociais, com pagamento feito via transferência bancária. A primeira vez que Paloma se encontrou pessoalmente com Caetano foi no dia do procedimento.



O caso foi primeiramente registrado no 31º Distrito Policial da Vila Carrão.



Segundo o Cremesp, a lipoaspiração, embora amplamente reconhecida como um procedimento seguro quando realizada adequadamente, é uma cirurgia que demanda preparo técnico, infraestrutura adequada e a observância rigorosa das normas de segurança e ética médica.

A paciente, que morava em Vargem Grande Paulista, faleceu após passar mal durante o procedimento estético em uma clínica localizada na Avenida Conselheiro Carrão, na zona Leste de São Paulo, em novembro do ano passado.O médico responsável pelo procedimento, outro proprietário e funcionários da clínica também tiveram a prisão preventiva decretada e, agora, são considerados foragidos. A polícia segue em investigação para localizá-los e prendê-los.De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o inquérito sobre a morte de Paloma Lopes Alves já foi concluído e encaminhado à Justiça.