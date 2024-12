Vereadores de Cotia aprovaram mais homenagens do que projetos de leis em 2024

Neste ano, os vereadores de Cotia aprovaram mais títulos de cidadão cotiano e medalhas legislativas, durante as sessões, do que projetos de leis.





A posse dos eleitos para o próximo mandato está marcada para o dia 1º de janeiro de 2025, às 10 horas, na Câmara Municipal.

Em 2021, foram 79 projetos aprovados; em 2022, 56, e, em 2023, 64.A última sessão ordinária do atual mandato aconteceu no dia 10 de dezembro. As reuniões serão retomadas em fevereiro de 2025, já com a nova composição do legislativo cotiano.