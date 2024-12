EXCLUSIVO: Cotia não terá cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos; saiba o motivo

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta terça-feira (17) junto à Justiça Eleitoral da cidade

Imagem: Divulgação / TSE

Em Cotia, não haverá cerimônia de diplomação dos eleitos na prefeitura e câmara municipal. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta terça-feira (17) junto à Justiça Eleitoral da cidade.

Nesta quinta-feira (19),Os diplomas habilitam os candidatos eleitos para a gestão 2025/2028.Segundo a, os diplomas estarão disponíveis no site doàs 11h. Desta forma, a diplomação será apenas online, sem cerimônia presencial.Ao, a Chefe de Cartório Eleitoral da 227ª Zona Eleitoral da cidade, Mariângela Rasetto, explicou que não haverá cerimônia presencial na diplomação dos candidatos eleitos porqueafirmou.A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes nos cargos, com a entrega do diploma assinado. Com a diplomação, os eleitos se habilitam ao exercício do mandato para o qual se candidataram no pleito de 2024.Nas eleições municipais, cada junta eleitoral é responsável pela diplomação dos candidatos eleitos. De acordo com o Código Eleitoral (Lei n° 4.737/1965), no diploma devem constar informações como o nome do candidato, a indicação da legenda pela qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e, facultativamente, outros dados, a critério do juízo ou do tribunal.Por meio da diplomação, a Justiça Eleitoral declara que o candidato eleito está apto para a posse, que, por sua vez, é o ato público pelo qual ele assume oficialmente o mandato.