Tarifa dos trens e Metrô em SP vai subir para R$ 5,20

De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) do Governo de SP, o objetivo é garantir a eficiência e a segurança do sistema de transporte público, e o reajuste da tarifa é uma medida necessária para assegurar a continuidade desses padrões.

A tarifa dos trens e metrô em São Paulo passará a ser de R$ 5,20 a partir do dia 6 de janeiro de 2025, um aumento de R$ 0,20 em relação preço atual, que vigora desde o início do ano.A informação foi divulgada pelo governo estadual nesta quinta-feira (26). Segundo a gestão estadual o novo valor reflete a necessidade de manter a sustentabilidade financeira e a qualidade dos serviços prestados à população.