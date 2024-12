Nada de João e Maria: Confira os nomes mais registrados em Cotia em 2024

Dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto ao Portal da Transparência do Registro Civil; confira

Foto: Freepick



Helena e Noah estão no topo da lista dos nomes mais escolhidos em 2024 na cidade de Cotia, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil.





De acordo com o portal, foram registrados 47 bebês com nome Helena e 41 com o nome Noah. Ravi com 36, Maite com 34 e Miguel com 32 fecham o top 5 deste ano.





O levantamento foi atualizado no dia 23 de dezembro.









Veja o TOP 50 de 2024:





1 HELENA 47 registros 2 NOAH 41 registros 3 RAVI 36 registros 4 MAITE 34 registros 5 MIGUEL 32 registros 6 ALICE 32 registros 7 ARTHUR 31 registros 8 GAEL 30 registros 9 THEO 28 registros 10 CECILIA 26 registros 11 ANTHONY 26 registros 12 HEITOR 24 registros 13 DAVI LUCCA 21 registros 14 HELOISA 21 registros 15 LAURA 20 registros 16 MAYA 20 registros 17 SAMUEL 20 registros 18 LEVI 19 registros 19 LIVIA 17 registros 20 ISIS 17 registros 21 LARA 17 registros 22 MARIA LUIZA 15 registros 23 MARIA CECILIA 15 registros 24 LORENZO 15 registros 25 DAVI 15 registros 26 LORENA 15 registros 27 VALENTINA 14 registros 28 MARIA ALICE 14 registros 29 ANTONELLA 14 registros 30 GABRIEL 14 registros 31 MELISSA 14 registros 32 BERNARDO 14 registros 33 LUNA 14 registros 34 RAFAEL 14 registros 35 SOPHIA 14 registros 36 AYLA 13 registros 37 MARIA HELENA 13 registros 38 LUCAS 12 registros 39 BRYAN 11 registros 40 RAVI LUCCA 11 registros 41 REBECA 11 registros 42 LIZ 10 registros 43 MATTEO 10 registros 44 LEONARDO 10 registros 45 DAVI LUCAS 9 registros 46 MARIA EDUARDA 9 registros 47 LAVINIA 9 registros 48 BENJAMIN 9 registros 49 ISADORA 9 registros 50 ALANA 8 registros

Em 2023, os líderes foram Gael e Theo. Já em 2024 eles caíram para 8º e 9º respectivamente.