Corpo de homem é encontrado dentro de córrego em Cotia

Corpo foi encontrado por moradores na tarde desta quarta-feira (18)

Imagem: Redes Sociais

O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado dentro de um córrego localizado na rua Conde, no Jardim Estela Mari, em Cotia. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (18).





Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o homem com parte do corpo submersa na água. Ele vestia uma bermuda com as cores cinza e preta e uma camiseta da cor azul.





A Polícia Militar compareceu no local. A vítima, segundo os PMs, aparenta ter entre 30 e 35 anos de idade.





A perícia foi acionada. O caso foi registrado como "morte suspeita" na Delegacia de Cotia.