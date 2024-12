Após reportagem, Iphan se pronuncia sobre abandono das casas bandeiristas em Cotia

Nota foi enviada um dia após reportagem do Cotia e Cia; veja

Sítio do Mandú (15/12/2024). Foto: Thierry Pedroso

Cotia e Cia dessa segunda-feira (16) - VEJA AQUI. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) se pronunciou sobre o abandono das casas bandeiristas em Cotia, conforme mostrou reportagem dodessa segunda-feira (16) -







“CASA DE PATRIMÔNIO”



Atualmente, o Iphan disse que os monumentos estão em boas condições estruturais, conservados interna e externamente, “porém devem ser dotados de infraestrutura para receber o público visitante, como banheiros, mobiliários, estrutura hidráulica e elétrica, entre outros”.



O objetivo, segundo o Iphan, é transformar estes espaços em Casa de Patrimônio, para desenvolver ações de educação patrimonial. “Para isso, o Instituto buscará parceiros dispostos a realizar programas que revigorem e valorizem a importância do bem histórico-cultural”.

Tanto o Sítio do Padre Inácio quanto o Sítio do Mandú são de propriedade do Iphan e são imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico.Em nota enviada para a reportagem, nessa terça-feira (17), o instituto informou que possui parceria com a Prefeitura de Cotia para realização de serviços de manutenção e conservação da edificação.O Iphan disse que espera, no início de 2025, se reunir com a administração municipal para dar seguimentos às próximas ações., afirmou o órgão.A nota do instituto foi enviada um dia após publicação da reportagem do, que mostrou a situação em que se encontra os arredores dos casarões. Os locais estão tomados por lixos, matagal e até descarte de móveis (veja no vídeo abaixo):