Corpo de homem é encontrado carbonizado em Cotia com mãos e pés amarrados

Segundo as investigações, vítima não era vista há uma semana, até que urubus começaram a rodear o local onde foi encontrada

Caso ocorreu na Estrada Mato Dentro, região do Caputera. Foto: Google Street Views

A Polícia Militar (PM) encontrou um corpo carbonizado em Cotia na tarde desse sábado (14). O caso ocorreu em um barraco de madeira situado na Estrada Mato Dentro, região do Caputera.

Segundo as investigações, a vítima foi identificada como Francisco De Aquino Farias, de 56 anos. O corpo dele estava com as mãos e os pés amarados com um fio de cobre, dentro de um barraco de madeira de apenas um cômodo.No local, não há vizinhos. Também não há suspeito de autoria do crime até o momento.Ainda de acordo com as investigações, há uma semana que a vítima não era vista, até que urubus começaram a rodear o local onde ela foi encontrada carbonizada.A perícia foi acionada e o corpo recolhido do local. Um inquérito policial foi instaurado e o caso registrado como “homicídio”.