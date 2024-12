Câmara de Itapevi divulga edital de concurso público com salários de até R$ 10,3 mil

Ao todo são 5 vagas disponíveis; Confira detalhes.

A câmara de Itapevi divulgou o edital de um concurso público que visa a contratação de 3 auxiliares legislativo, 1 técnico em edificações e 1 analista de TI.

Para o cargo de auxiliar legislativo é necessário fundamental completo e CNH categoria “B”. A taxa de inscrição é de R$ 58,00 e o salário de R$ 3.489,50.

Para o cargo de Técnico em Edificações é necessário ensino médio completo e curso técnico de edificações. A taxa de inscrição é de R$ 78,00 e o salário de R$ 3.965,34

Já para o cargo de Analista do Legislativo – TI é necessário nível Superior Completo em área de computação e informática (Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas). A taxa de inscrição é de R$ 98 e o salário de R$ 10.309,89.

As inscrições ao concurso podem ser realizadas, de 15 de janeiro até 10 de março de 2025, no site do IGECS. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.