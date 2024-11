Trem iluminado de Natal vai passar por São Roque e Caucaia do Alto; saiba quando

Projeto ‘Rumo ao Natal’ contará com a presença do Papai Noel e passará por mais de 90 municípios paulistas

Foto: Divulgação

Entre os dias 2 e 22 de dezembro, a concessionária Rumo vai realizar a ação “Rumo ao Natal”. Com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, o trem iluminado da Rumo vai levar a magia do Natal a mais de 90 municípios de São Paulo. O projeto é em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

As locomotivas percorrerão mais de 1,9 mil quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1,5 mil metros de fitas LED na decoração do trem., destaca Tatiana Montório, coordenadora de Performance Social da Rumo.Em alguns municípios haverá a apresentação do grupo “Derico 4teto”, que conta com a participação de Derico Sciotti, ex-saxofonista do Programa do Jô, Fábio Santini na guitarra, Cláudio Machado no contrabaixo elétrico, Christiano Rocha na bateria e Werner Heilig na produção.A banda, que está há dois anos na estrada, tem um repertório eclético com estilos que vão do choro de Pixinguinha aos sucessos do rei do pop, Michael Jackson.O trem iluminado de Natal da Rumo passará por São Roque e Caucaia do Alto no dia 17 de dezembro, entre 19h e 23h. O trem sairá de Itu com destino ao distrito de Cotia.Para ver o itinerário completo,