Itapevi é a única cidade de SP a atingir 100% de transparência na gestão pública

Radar Nacional da Transparência Pública homenageou a cidade com o Selo Diamante; na mesma avaliação, Cotia aparece em posição intermediária

Foto: Divulgação

Itapevi foi a única cidade do estado de São Paulo a alcançar 100% de transparência no Radar Nacional da Transparência Pública e a única na Região Oeste a receber o exclusivo Selo Diamante.

A avaliação do Radar Nacional da Transparência Pública utiliza critérios rigorosos para medir a eficácia dos canais de comunicação com os cidadãos, a clareza e acessibilidade dos dados e a transparência ativa na divulgação das informações.Essa ferramenta eletrônica facilita a pesquisa e o acesso aos dados diretamente nas fontes oficiais, fortalecendo o controle social e a participação popular., disse o prefeito Igor Soares.Na Região Oeste, Itapevi ocupa a liderança com uma transparência máxima de 100%, à frente de cidades como Jandira (94,19%) e Cajamar (87,14%).Outras cidades da região, incluindo Osasco (76,52%), Araçariguama (65,89%) e Cotia (65,71%), apresentaram índices intermediários, enquanto municípios como Carapicuíba (27,07%) e São Roque (23,68%) ficaram abaixo de 30%.