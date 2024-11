Enel recebe multa milionária por apagão em Cotia e em toda a região em outubro

Esta é a terceira penalização aplicada à concessionária de energia elétrica no prazo de um ano

Apagão em outubro deixou milhares de cotianos sem energia elétrica em suas residências. Foto: Arquivos Cotia e Cia

A Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na Grande São Paulo, foi multada no valor de R$ 13,3 milhões pelo Procon-SP pelos 2,1 milhões de clientes que ficaram sem luz em seus imóveis na tempestade de outubro deste ano. Esta é a terceira penalização aplicada à concessionária de energia elétrica no prazo de um ano, relacionada a falhas no serviço prestado à população.

A penalidade foi recebida pela empresa nessa segunda-feira (4), de acordo com a fundação de defesa do consumidor. Somadas, são cerca de R$ 38,7 milhões em multas.A multa de novembro do ano passado já teve sua tramitação de primeira fase encerrada e a Enel tem até o próximo dia 21 deste mês para pagar ou recorrer ao Judiciário, de acordo com o Procon-SP.Nesse apagão, São Paulo ficou no escuro por 6 dias após as chuvas que abateram o estado.Já a segunda autuação, sobre o apagão de março, ainda se encontra vigente. O apagão afetou principalmente a região central da capital paulista.Em nota, a Enel se defendeu do novo processo, destacando a intensidade do temporal ocorrido em 11 de outubro, o qual foi considerado um dos mais fortes dos últimos 30 anos.A empresa afirmou que o evento causou danos severos na sua rede de distribuição elétrica, e, até o final da noite do dia seguinte ao temporal, cerca de 80% dos 3,1 milhões de clientes afetados tiveram o fornecimento de energia restabelecido.A concessionária informou que precisou realizar a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica para garantir o restabelecimento do serviço, o que foi feito de forma gradativa em um período inferior a seis dias.