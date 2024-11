Prefeito de Vargem Grande lamenta morte de moradora em clínica de estética: “tristeza”

Assim que entrou em parada cardiorrespiratória, o Samu foi acionado e Paloma foi socorrida ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde chegou morta. Na unidade hospitalar, foi apontado como causa provável da morte uma embolia pulmonar.O marido de Paloma, Everton Silveira, disse que a esposa não conhecia o médico que faria a hidrolipo. O contato entre a mulher e a clínica foi realizado através das redes sociais, com pagamento feito via transferência bancária. A primeira vez que Paloma se encontrou pessoalmente com Caetano foi no dia do procedimento.O caso foi registrado no 31º Distrito Policial da Vila Carrão. Conforme o boletim de ocorrência, Caetano não foi visto depois da morte de Paloma. Além disso, todo o conteúdo da clínica Maná Day foi removido das redes sociais.