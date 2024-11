Polícia apreende 22 Kg de drogas em bairro do KM 17 da Raposo Tavares

As drogas estavam em uma casa abandonada; Ninguém foi preso.

Na madrugada deste domingo (3), a Polícia Militar apreendeu 22kg de entorpecentes localizados em um imóvel abandonado, no bairro São Jorge, zona oeste de São Paulo. O bairro fica às margens do KM 17 da rodovia Raposo Tavares.Durante uma ação de intensificação do policiamento em uma comunidade da região, devido à realização de bailes conhecidos como "pancadões", equipes da Polícia Militar identificaram um forte odor de drogas em uma viela.Na averiguação, foram localizadas mais de 3 mil porções de maconha e haxixe, além de porções separadas com flores de maconha, armazenadas em um imóvel inabitado. A ocorrência foi apresentada no 89º Distrito Policial. Não houve detidos.