Homem suspeito de matar funkeiro com 10 tiros em Carapicuíba é preso

Vini VL foi assassinado em frente a uma casa noturna após discussão

MC Vini VL foi assassinado em setembro deste ano. Foto: Reprodução / Instagram

suspeito de ter matado o funkeiro Vinícius Araújo de Andrade, conhecido como MC Vini VL, foi preso na tarde desta sexta-feira (1º). Um homem, de 39 anos,, conhecido como MC Vini VL, foi preso na tarde desta sexta-feira (1º).

Ele foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde as investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos.Vini VL foi assassinado com 10 tiros em frente a uma casa noturna em Carapicuíba no final de setembro deste ano.Policiais militares que atenderam a ocorrência foram informados que a vítima teria discutido com um rapaz em frente a uma casa noturna.Logo após a briga, o homem saiu do local e voltou armado, disparando 10 tiros contra o MC. Ele fugiu após o crime.A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 24 anos.