Frente fria derruba temperatura em Cotia e traz chuva no feriado; veja a previsão

Aumento nas precipitações é causado pelo fluxo de umidade vindo do Centro-Norte do Brasil em direção ao Sudeste

Imagem: Reprodução

Após o começo da semana com temperaturas mais altas em todo o estado de São Paulo, a previsão do tempo indica que as chuvas e temperaturas mais baixas devem retornar à região.

Esse aumento nas precipitações será causado pelo fluxo de umidade vindo do Centro-Norte do Brasil em direção ao Sudeste, o que gera áreas de instabilidade.Ainda assim, a propagação da frente fria que mudou o tempo em Cotia, provocando chuvas e declínio de temperaturas nesta quarta-feira (13), deve evidenciar a instabilidade no clima até o fim desta semana.De acordo com informações do Climatempo, o sol deve aparecer pelas manhãs na cidade, sempre junto de algumas nuvens. A nebulosidade deve aumentar ao longo dos dias e as pancadas de chuva voltam a ocorrer à tarde e à noite.Na sexta-feira (15), Dia da Proclamação da República, a previsão é de chuva em Cotia durante o dia inteiro, com temperatura mínima de 17ºC e máxima de 22ºC.