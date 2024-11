Cotia intensifica vacinação contra febre amarela; veja onde e quem deve se imunizar

Secretaria de Saúde ampliou a escala e divulgou um cronograma de vacinação

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia ampliou a escala de abertura da vacina contra a febre amarela e divulgou um cronograma de vacinação (veja no final da matéria). A intensificação da vacinação também segue orientação do Alerta Epidemiológico nº 03/2024 e o Comunicação da Divisão de Imunização 09/2024 – Intensificação de vacinação contra a Febre Amarela.



Cronograma de vacinação contra a Febre Amarela* Unidades Básicas de Saúde (UBSs) *Ampliação dos dias de vacinação nas UBSs Atalaia, Assa, Caucaia, Portão, Arco-Íris e Mirizola REGIÃO UNIDADE SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA GRANJA VIANA ASSA FA FA JARDIM DO ENGENHO FA JARDIM SÃO VICENTE FA PARQUE ALEXANDRA FA PARQUE SÃO GEORGE FA RECANTO SUAVE FA RIO COTIA FA FA SANTA ÂNGELA FA CAUCAIA DO ALTO ÁGUA ESPRAIADA FA CACHOEIRA FA CAUCAIA DO ALTO FA FA FA JARDIM DAS OLIVEIRAS FA JARDIM JAPÃO FA FA MENDES FA CENTRAL ATALAIA FA FA FA ARCO ÍRIS FA FA FA CAPUTERA FA FA JARDIM COIMBRA FA JARDIM PETRÓPOLIES FA FA JARDIM SANDRA FA JARDIM SÃO MIGUEL FA MIGUEL MIRIZOLA FA FA FA MIRANTE DA MATA FA MORRO GRANDE FA PARQUE TURIGUARA FA PORTÃO FA FA

, disse a secretaria, em nota.Em Cotia, segundo a Vigilância Epidemiológica, não houve registro da doença, nem casos suspeitos, ao longo do ano. No entanto, a necessidade de conscientização da população é necessária., esclareceu Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cotia.A febre amarela é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus e transmitida pela picada de mosquitos. É considerada grave, com alto risco de morte, se não for tratada rapidamente. Entre os sintomas iniciais estão: febre alta, calafrios, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. A doença afeta principalmente o fígado, os rins e o cérebro.A vacina é oferecida gratuitamente pelo SUS e é considerada segura para evitar casos graves e mortes pela doença.Crianças, ao completarem 9 meses de vida, devem receber a 1ª dose;Crianças, ao completarem 4 anos de idade, devem receber a 2ª dose;Pessoas a partir de 5 idade, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, devem receber 1 (uma) dose;Pessoas que receberam apenas 1 (uma) dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade devem receber 1 (uma) dose adicional, independentemente da idade.Pessoas com 60 anos e mais é preciso recomendação médica para a vacina.Pessoas que receberam a dose fracionada em 2017 e que vão viajar para o exterior.Quem tomou duas doses da vacina antes dos cinco anos de idade, ou uma dose depois dos cinco, não precisa se vacinar novamente, pois a imunização dura a vida toda.