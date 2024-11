Consciência Negra: Cotia recebe mostra de cinema e festival cultural nesta semana; veja a programação

Programação conta com diferentes atrações musicais, artísticas e culturais para celebrar a igualdade, a resistência e o respeito

Alunos da E.M. Joaquim Pereira participam do projeto na manhã desta quinta-feira (21). Foto: Divulgação

Em celebração ao Mês da Consciência Negra, em referência ao 20 de novembro, a Mostra de Cinema Negro de Cotia anunciou uma programação esepcial com exibições nesta semana.

Nesta quinta-feira (21), o projeto exibe o filme ‘Ewé de Òsányìn: O Segredo das Folhas’ (2021), dirigido por Pâmela Peregrino, para os alunos da E.M. Joaquim Pereira da Silva, na sede da Congada de São Benedito de Cotia, localizada ao lado da unidade escolar.Serão realizadas duas sessões, para que todos do período da manhã tenham a oportunidade de assistir a animação baseada no livro “Òsányìn: Os segredos e Mistérios das Folhas Sagradas” de Alzení Tomáz, de 2019.O curta-metragem conta a história de um menino que nasce com folhas em seu corpo e caminha numa aventura de autoconhecimento ao conhecer Òsányìn, o Orixá das folhas.Já neste domingo (24), a partir das 10h, a Congada de São Benedito de Cotia, localizada na Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim, será o epicentro de celebração e preservação da cultura negra cotiana por meio do grande Festival da Consciência Negra 2024.A programação [veja completa abaixo] convida os participantes pela arte, cultura e tradição a conhecerem a memória e a ancestralidade que homenageiam a passagem do Mês da Consciência Negra. O Festival é gratuito e aberto ao público.Ao longo dia, os visitantes poderão explorar barracas temáticas de artesanato local, participar da Oficina de Tranças Africanas e apreciar a exposição de Máscaras Africanas confeccionadas pela artesã Michele Flores.Durante a tarde, a festa será garantida com as apresentações musicais de Amanda NegraSim (@amandanegrasim), DJ Llobato (@djluizllobato) e Irineu de Palmira (@producaoirineudepalira).Além disso, o grupo Garôa do Recôncavo também promete contagiar e envolver o público presente com muito samba de roda.O Festival ainda agrega a programação da Mostra de Cinema Negro de Cotia com a exibição do documentário ‘Capoeira – O Ritmo da Vida’ (2024), de Luciane Bomfim, às 12h, e a série-documentário ‘Tinha uma Janela’ (2024), de Alberto Lefévre, às 19h.Ambos possuem classificação indicativa Livre e destacam a vivência, a resistência e a arte da comunidade negra.Festival da Consciência Negra 2024: Igualdade, Resistência e RespeitoData: 24 de novembro (domingo)Local: Sede da Congada de São Benedito de CotiaEndereço: Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146 – Vila São Joaquim10h: Barracas Temáticas de Artesanato Local11h: Máscaras Africanas – Michele Flores12h: Documentário ‘Capoeira – O Ritmo da Vida’, de Luciane Bomfim (Mostra de Cinema Negro)13h: Oficina de Tranças Africanas com Evelyn Cristina14h: Samba de Roda Garôa do Recôncavo16h: Apresentação Musical – Irineu de Palmira17h30: Apresentação Musical – Amanda NegraSim e DJ Llobato19h: Documentário ‘Tinha uma Janela’ – Filme de Alberto Lefévre (Mostra de Cinema Negro)20h: Apresentação da Congada de São Benedito de CotiaLivreGratuitoAberto ao público