Com 54m de altura, parque da Cacau Show terá maior montanha-russa da América Latina

Cidade do interior de SP vai abrigar o empreendimento que contará com 100 atrações e brinquedos; área possui 5 milhões de metros quadrados

Imagem ilustrativa. Foto: Stas Knop / Pexels

projeto recebido pela Cacau Show para construção de seu parque temático na cidade. O local, segundo a prefeitura, vai contar com 100 atrações e brinquedos que vão divertir crianças, adolescentes e adultos. A Prefeitura de Itu, no interior de São Paulo, divulgou o

Há na planta algumas montanhas-russas diferentes e inéditas na América Latina. Uma delas deve ter 54 metros de altura e é de fabricação italiana. Há um modelo invertido (como a FireWip, do Beto Carrero), um familiar e outra infantil.Há também no projeto um pêndulo de 41 metros de altura, uma torre de 51 metros de altura, um pêndulo giratório, brinquedos com efeito de ilusão de ótica, um barco que cai na água com trechos interativos e algo semelhante a um “teatro voador”.Os brinquedos clássicos, como roda-gigante, carro de batida, carrossel e trem fantasma também são citados na planta do projeto.Se aprovado, o projeto terá um ano para dar início às obras, oferecendo 1.000 vagas de trabalho diretas e indiretas, e 2 mil posições quando estiver efetivamente em operação.O empreendimento será construído entre os Km 77 e 84,3 da Rodovia Castelo Branco, numa área de 5 milhões de metros quadrados. O objetivo é atrair mais de 2 milhões de visitantes por ano, aquecendo a economia e turismo local.