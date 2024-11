Cidade do interior de SP realiza passeios de trem histórico para celebrar o Natal

Passeios acontecem no mês de dezembro; veja datas e valores

O Trem Iluminado da Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária, uma composição ferroviária decorada com temática natalina, fará passeios de trem noturnos abertos ao público em Sorocaba durante o mês de dezembro, em comemoração do Natal.





Haverá ainda um espaço temático instagramável com a Locomotiva 58, de visitação gratuita, na Estação Paula Souza.Os passeios terão a extensão de 1,5 km, utilizando uma locomotiva a diesel histórica construída em 1942 para tração do carro de passageiros, com saída da Estação Paula Souza (rua Paula Souza n° 420, Centro) e extensão de 1,5 km até a antiga Fábrica Santa Maria, na Vila Hortência, de onde retorna ao ponto de partida. A duração estimada é de 35 minutos.As datas dos passeios são: dias 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro. Em razão da grande procura, a venda dos ingressos foi aberta antecipadamente, pelo valor de R$ 25, e já está disponível pelo site mpfsorocabana.org.brInicialmente, haverá 1,2 mil ingressos disponíveis à venda. Horários extras serão abertos conforme a demanda.Consultetodas as informações de serviço, como horários e orientações aos passageiros.